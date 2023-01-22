 

Базовые, с клетчатыми принтами и ярких цветов: макси-пальто украсит любой образ в холодную погоду

22.01.2023, 22:52, Разное
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Длинное пальто – важный элемент базового гардероба. Без преувеличения его можно назвать лучшим приобретением на холодное время года, независимо от ткани, цвета или принта. Оно способно украсить любой зимний образ.

Офисный вид

Отправившись в офис, следует надеть укороченный жилет, подходящие темно-серые брюки, кожаные ботильоны с острым носком и теплое длинное двубортное пальто мужского кроя с карманами.

На выходные

С наступлением выходных предметы гардероба смягчаются, становятся гораздо более удобными и классическими. К бежевому пальто оверсайз нужно всего лишь нужно добавить простой шерстяной свитер цвета экрю, прямые джинсы в стиле 90-х и пару белых кроссовок на шнурках.

Хитрость в сочетании

Трехцветное клетчатое пальто – базовая вещь, которая никогда не выйдет из моды. В сочетании с просторной серой водолазкой, мешковатыми джинсами, кожаными балетками и сумкой через плечо с широкой ручкой получается беспроигрышный вариант.

Идеально для блондинок

Блондинки, желающие уйти от классических предложений, часто выбирают коричневый цвет. Длинное пальто цвета шоколада и широкая водолазка идеально сочетаются с брюками и лоферами. В таком наряде можно даже кататься на велосипеде.

Чтобы не замерзнуть

Если необходимо выходить из дома в морозы, можно забыть о многослойности и надеть очень теплое пушистое пальто, высокие сапоги на толстой подошве и большой шарф с узором, который заметно оживит лук. Завершит образ сумка через плечо.

На случай дождя

Даже во время дождя можно выглядеть красиво и быть защищенной от влаги. Оригинальное пальто цвета экрю великолепно сочетается с вязаным свитером того же тона, коричневой юбкой мини и резиновыми сапогами с белыми носками.

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Изысканно

С макси-пальто можно создавать невероятно элегантные образы. Пальто до лодыжек в клетку с бархатными клапанами карманов – идеальная одежда, которая является главным элементом наряда. Завершает образ красивый берет.

В спортзал

Длинное пальто подходит даже для посещения тренажерного зала. Его можно надеть с простой толстовкой, черными леггинсами и парой кроссовкой.

Проще не бывает

С длинным мраморным серым пальто с широкими лацканами можно надеть белый тонкий джемпер в рубчик, синие джинсы и стеганные балетки винного цвета.


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