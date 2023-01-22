Мнение: Рецепт Стрелкова

Стрелков:

Мне задали интересный вопрос:

“Назовите главную причину, по которой Вы считаете, что серьезные успехи российских войск в наступлении сейчас невозможны?”

Отвечаю:

Из всего комплекса причин, которые очень серьезно ослабляют боеспособность ВС РФ (не только в наступлении, но и в обороне) главным, всё-же, я считаю моральный фактор. У большинства мобилизованных (и большей части кадровых) военнослужащих ВС РФ отсутствует мотивация к жертвенности при ведении боевых действий против ВСУ, так как цели войны не только не разъяснены властями, но даже и вообще не определены официально. В тоже время дисциплинарные меры, которые имеются в распоряжении командования ВС РФ “по законам мирного времени”, – недостаточны, чтобы заставить военнослужащих бояться их больше, чем смерти и увечья от огня врага.

Соответственно, вести наступления в подобных условиях с шансами на достижение успеха имеют:

– добровольческие части (которых не может быть много);

– наёмные части “Вагнера”, где имеется своя “внутренняя идеология” (характерная для ландскнехтов) в сочетании с жесточайшей репрессивной дисциплиной, выходящей за рамки даже законодательства военного времени эпохи СССР.

Отсюда вывод: вести полноценное наступление на позиции стойкого и упорного противника “элитными” подразделениями командование может только на весьма узких ограниченных участках. (На пример – направление на Соледар-Бахмут), где можно вести боевые действия без привлечения других сил, кроме “штурмовиков Мертвой Головы”. (если кому-то такое определение не нравится – прошу посмотреть эмблематику “Вагнера”).

На всех остальных участках успешное наступление также (теоретически) возможно, – но только при условии создания многократного численного и (главное) технического превосходства над противником, позволяющего подавить его волю к сопротивлению, а у своих войск – создать понимание собственного крупного перевеса…

Что нужно сделать чтобы изменить данную ситуацию?”

Действительно – что же?? Просвети, “Игорь” “Иванович”!

Прикол в том, что и сам Стрелков целей войны не знает и сформулировать их (по крайней мере так, чтобы они САМИ ПО СЕБЕ были способны вдохновить бойцов “на самопожертвование”) не может. Среди всех патриотов и военкоров сделать это, как нетрудно убедиться, не в состоянии никто. Я несколько раз подступался с вопросами даже к самому красноречивому из них – путинскому философу Чадаеву; нет, тут замолкает и он.

Поэтому путь “Игорь” “Иванович”видит только один, и касательно него он уже в самом деле давно всех просветил сто раз. Его рецепт победы прост, как Русская Правда: надо, по его убеждению, во всей стране сделать, как в Вагнере. То бишь – пытать, калечить, убивать… СВОИХ, всех подряд, бессудно, при малейшем подозрении и даже просто для профилактики. Чтобы эти самые “свои” – боялись палачей, стоящих у них за спинами, “больше, чем смерти и увечья от огня врага” (Стрелков И.И.)

Я бы это назвал “воронка некрофилии”. Она расширяется, она затягивает. Ради чего всего делается? Ради боли, смерти и пыток. Цель – смерть.