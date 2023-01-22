Уильям в ужасе – Личное мнение

Давненько не было новостей о принце Гарри, да и не надо. Лучше поговорим о принце Уильяме — он-то как после выходов мемуаров?



Фото: Соцсети

Если в двух словах, Уэльский в шоке.

«Уильям в абсолютном ужасе от всего этого. Он не узнает больше собственного брата», — сообщают приближённые к монаршей семье.

То есть, когда толкал Гарри в собачью миску, в ужасе не был. Когда отстранялся от объятий Меган, всё было нормально. А теперь — в ужасе. И брата не узнаёт.

Ну, конечно, это раньше запасной был донором органов, а теперь-то, вон, стал самостоятельной единицей и целым писателем!

Помирятся ли монаршьи дети? Это вряд ли.

«Грубость Гарри и оскорбительное отношение к нему, его жене, его отцу и монархии в целом просто ужасны. Уильям не понимает, как теперь Гарри сможет оправдаться и вернуться», — продолжает делиться источник.

Не понимает он — глупый, наверное. А вот Гарри готов к примирению, потому что он добрый малый и зла не помнит.

Вот вроде ж дети одних родителей, но почему Меган пошла в Диану, а Кейт — в Камиллу, лично я не понимаю.

Как вы считаете, должен Уильям сделать усилие над собой и извиниться?

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