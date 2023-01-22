Уильям в ужасе – Личное мнение
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Давненько не было новостей о принце Гарри, да и не надо. Лучше поговорим о принце Уильяме — он-то как после выходов мемуаров?
Фото: Соцсети
Если в двух словах, Уэльский в шоке.
«Уильям в абсолютном ужасе от всего этого. Он не узнает больше собственного брата», — сообщают приближённые к монаршей семье.
То есть, когда толкал Гарри в собачью миску, в ужасе не был. Когда отстранялся от объятий Меган, всё было нормально. А теперь — в ужасе. И брата не узнаёт.
Ну, конечно, это раньше запасной был донором органов, а теперь-то, вон, стал самостоятельной единицей и целым писателем!
Помирятся ли монаршьи дети? Это вряд ли.
«Грубость Гарри и оскорбительное отношение к нему, его жене, его отцу и монархии в целом просто ужасны. Уильям не понимает, как теперь Гарри сможет оправдаться и вернуться», — продолжает делиться источник.
Не понимает он — глупый, наверное. А вот Гарри готов к примирению, потому что он добрый малый и зла не помнит.
Вот вроде ж дети одних родителей, но почему Меган пошла в Диану, а Кейт — в Камиллу, лично я не понимаю.
Как вы считаете, должен Уильям сделать усилие над собой и извиниться?
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Источник: Лена Миро
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