 

Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО

22.01.2023, 21:55, Новости дня
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В Минобороны РФ рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.

В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».

Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.

«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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