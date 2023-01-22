 

Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании

22.01.2023, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Испании европол и полиция арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщило испанское издание La Vanguardia.

Отмечается, что беженцев из Украины использовали для изготовления сигарет, долгое время их не выпускали из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро (2,7 млрд руб.), передает «Коммерсант».

Фабрики были организованы в Логроньо, Валенсии и Севилье.

Напомним, беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.21 / МРК «Грайоворон» вошел в состав Черноморского флота

13.07.22 / Томского экс-вице-губернатора Гурдина задержали по подозрению в растрате

28.07.22 / Нефть подорожала на ряде позитивных факторов

27.02.21 / Times – европейцы «завидуют» британцам, но прививаться вакциной AstraZeneca не хотят

17.02.21 / Опубликован тизер нового спорткара Lexus F-Sport

28.05.21 / Польский депутат – сильный президент с последовательной внешней политикой — это не про Байдена

26.08.21 / Фонд Рината Ахметова помогает жителям Донбасса справиться с психологическими потрясениями

10.03.21 / Экспорт продовольствия впервые в новейшей истории РФ превысил импорт в 2020 году

28.10.21 / “В Киеве появится инновационная и комфортная инфраструктура”. Бизнесмен Хмельницкий прокомментировал покупку “Большевика”

22.04.21 / Объявленный персоной нон грата украинский консул покинул Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика