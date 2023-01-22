В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО

Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.

Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.

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