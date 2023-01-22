Мнение: Паническая атака?

Что за панические настроения? Мол, «поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе», мол, « Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне».

Ну и самый протяжный панический стон: «Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

Это все написал главный депутат страны, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

А за пару дней до Вячеслава Володина зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал: «…проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба» (отсюда).

Почему они вообще говорят о возмможном проигрыше, об угрозе территориальной целостности России, как о возможном сценарии развития событии? Если это не панические настроения или паничсксая атака, что это такое?

Иллюстрация отсюда

—