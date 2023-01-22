Мнение: Зачем США нужна война на Тайване, сокращение китайцев и тест юаневой заначки

1. США продолжают разжигать Тайваньский конфликт, вооружая Тайвань и пытаясь вынудить Китай удержать остров военным путём. Но зачем США открывать очередной фронт, когда они и конфликт с Россией едва тянут? Цитирую одно из мнений (ссылка):



Казалось бы, какое дело всем этим странам НАТО до Тайваня, находящегося на другом конце земного шара?

Однако дело есть, но дело есть не столько до Тайваня, сколько до Китая.

Им необходимо спровоцировать Китай к решительным действиям, чтобы устроить серьёзный военный конфликт. Этот конфликт сулит им кое-какие выгоды.

Во-первых, он поможет нанести значительный экономический ущерб Китаю, потому что если это случится, то обязательно будет сопровождаться многочисленными жертвами со всех сторон и разрушением экономики на Тайване, а, возможно, и в Китае, если Тайвань будет под завязку накачан высокоточными западными вооружениями. За примером далеко ходить не надо – он у нас перед глазами.

Во-вторых, если Китаю удастся присоединение Тайваня, он получит экономический ущерб – будет вынужден тратить значительные ресурсы на восстановление промышленности и инфраструктуры и на материке, и на острове, при этом имея на Тайване крайне непокорное население.

В-третьих, у Запада будут полностью развязаны руки. То есть против “агрессора” – КНР можно будет вводить полномасштабные санкции, а также различные виды эмбарго в отношении товаров из этой страны, увеличивая экономический ущерб.

В-четвёртых, это огромные военные заказы для американского ВПК от весьма небедного Тайваня. Тайваньская армия уже рапортует о новых закупках. До 2030 года ещё 100 ракет Sidewinder (воздух-воздух), 50 противокорабельных AGM-158C LRASM, высокоточное оружие большой дальности для истребителей F-16. Тайваньские лётчики открыто признаются, что их готовят инструкторы НАТО.

В общем, ничего нового: ради своих интересов США готовят Тайвань к незавидной роли камикадзе, потому что даже если острову каким-то чудом удастся выстоять против КНР, его экономика будет разрушена, а население попадёт в тяжелейшую гуманитарную ситуацию.

А знаете, почему американские стратеги планируют конфликт только в 2026 году?

Потому что на Тайване расположена одна из самых технологически передовых и крупнейшая в мире контрактная фабрика по производству микропроцессоров – TSMC.

Она размещает на своих производственных мощностях заказы таких компаний как Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD, Marvell Broadcom, MediaTek, Huawei и даже могущественной Intel.

На рынке контрактных производителей полупроводниковой продукции TSMC с общей долей в 60% является безусловным лидером. Что же касается особо передового направления в производстве полупроводниковых пластин диапазона 5-32 нм, тут компания удовлетворила мировой спрос своей продукцией на 80%.

Прибыль компании исчисляется миллиардами.

И такой лакомый кусок ни в коем случае не должен достаться Китаю в целости и сохранности, но и потеря этой фабрики приведёт к большим проблемам для мировой экономики и самого Запада.

Однако тут американцами был найден выход, о котором я недавно писал:

Помимо переманивания европейской промышленности, США “уговорили” Тайваньского производителя чипов и микросхем – TSMC построить завод в США. Завод TSMC в Аризоне начнет работу в 2024 году, а к 2026-му сможет производить самые современные на сегодняшний день 3-нм чипы.

Надеюсь, вопрос о сроке начала конфликта у вас отпал сам собой.

Добавлю от себя, что в 2024 на Тайване пройдут выборы, и многие полагают, что на них победят прокитайские силы. Тогда конфликт может начаться по другому сценарию. Прокитайские политики начнут сближение с Китаем, а американцы попытаются сравнить нового президента с Януковичем и устроить майдан.

2. В Китае официально признали первое в его новейшей истории годовое сокращение населения (ссылка):



Китайское национальное бюро статистики опубликовало данные о численности народонаселения КНР, согласно которым по итогам 2022 года число граждан сократилось на 850 тысяч.

Данная новость интересна тремя нюансами. Во-первых, тем, что хотя это и первое зафиксированное сокращение населения с 1960-х, оно было ожидаемо: после десятилетий суженного воспроизводства (то есть сильно меньше двух детей на женщину) момент, когда чисто арифметически население Китая начнёт падать, был вопросом времени.

Во-вторых, характерно то, что данная новость сделала заголовки во всех СМИ передового мира — от New York Times до Japan Times — и в них сообщается о том, что Китай переживает ужасный кризис (тем самым продолжая и развивая тему «актуальных китайских ужасов», призванных создать КНР соответствующий образ в глазах партнёров и инвесторов).

В-третьих, Япония, обладающая десятикратно меньшим населением, чем Китай, теряет ежегодно примерно по 600 тысяч человек, или по полпроцента населения — что, как легко понять, куда трагичней, чем происходящее с Китаем. А те же США, чьё номинальное население растёт, по факту всего лишь замещают вымирающее собственное население прибывающими иммигрантами. В действительности, рутинно напомним, в индустриально развитом мире на данный момент не опасаться депопуляции может разве что Израиль. К остальным индустриально развитым странам вымирание либо уже пришло, либо придёт в ближайшем будущем.

Последний раз сокращение населения в Китае было в 1960 году, во время великого китайского голода. Вот казалось бы, был же пример Советской России — коллективизация, потом страшный голод начала 1930-х, во время которого погибло несколько миллионов советских людей. Но нет, надо было поставить второй эксперимент (ссылка)…

3. Раньше Россия использовала для защиты рубля долларовые резервы. Теперь – юаневые (ссылка):

…ЦБ РФ и Минфин России начали продажу валюты (юаней) из государственных валютных резервов в рамках нового бюджетного правила. Новость примечательна тем, что российский государственный механизм сглаживания воздействия вариации сырьевых цен на бюджетные доходы — работает, несмотря на то, что у российских властей больше нет возможностей адекватно использовать свои накопления в долларах США или евро. Хранящиеся в золотовалютных резервах юани — вполне сгодились в качестве государственной заначки.

Минфин отмечает, что продажи продлятся примерно месяц и направлены на компенсацию недополученных по итогам декабря доходов от нефтегазового экспорта.