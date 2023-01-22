Один Константин не один – Личное мнение

Появились сообщения, что будущий академический режиссёр опять появился на мероприятии один.

Нет, ну не один — вокруг него были актрисы. По правую руку сидела талантливая Александра Ребенок, а по левую — другая какая-то красивая женщина.

Ну сами посмотрите.



Фото: Соцсети

Посмотрели? Так вот, почему Константин у себя же в театре на мероприятии опять без жены? Да ещё и окружён красивыми женщинами.

Да очевидно, что с такой женой в свой театр не ходят. Там он — худрук, а Ксения — кто такая?

Кругом артисты, знаменитости и таланты. И ты такой — со своим самоваром явился, а тут никто чай не пьёт.

Очевидно, что Собчак явно неуместна в театральной тусовке. Иными словами, делать ей там вообще нечего. Богомолов, заявись он туда с женой, был бы странный. Все бы на него посмотрели и спросили: Кость, ну ты зачем так со всеми нами?

В браке хуже всего, когда твоя тусовка не совпадает с тусовкой супруга. С одной стороны, как бы что такого, а с другой — ну, всем всё понятно.

И будущему академическому режиссёру Богомолову это тоже понятно. Вот он и не ходит с ней и не берёт её туда, куда идёт сам.

Собчак, конечно, кусает себе вялые локти, но что тут сделаешь?

А у вас как — одна тусовка на двоих, или каждый — со своими отдельно?

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