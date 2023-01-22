Один Константин не один – Личное мнение
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Появились сообщения, что будущий академический режиссёр опять появился на мероприятии один.
Нет, ну не один — вокруг него были актрисы. По правую руку сидела талантливая Александра Ребенок, а по левую — другая какая-то красивая женщина.
Ну сами посмотрите.
Фото: Соцсети
Посмотрели? Так вот, почему Константин у себя же в театре на мероприятии опять без жены? Да ещё и окружён красивыми женщинами.
Да очевидно, что с такой женой в свой театр не ходят. Там он — худрук, а Ксения — кто такая?
Кругом артисты, знаменитости и таланты. И ты такой — со своим самоваром явился, а тут никто чай не пьёт.
Очевидно, что Собчак явно неуместна в театральной тусовке. Иными словами, делать ей там вообще нечего. Богомолов, заявись он туда с женой, был бы странный. Все бы на него посмотрели и спросили: Кость, ну ты зачем так со всеми нами?
В браке хуже всего, когда твоя тусовка не совпадает с тусовкой супруга. С одной стороны, как бы что такого, а с другой — ну, всем всё понятно.
И будущему академическому режиссёру Богомолову это тоже понятно. Вот он и не ходит с ней и не берёт её туда, куда идёт сам.
Собчак, конечно, кусает себе вялые локти, но что тут сделаешь?
А у вас как — одна тусовка на двоих, или каждый — со своими отдельно?
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Источник: Лена Миро
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