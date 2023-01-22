 

Menadefence: Марокко передало Украине танки Т-72

22.01.2023, 20:30, Новости дня
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Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк, сообщило алжирское издание Menadefence.

При этом отмечается, что около 20 танков уже направлены на поле боя. Общее количество танков, которое Марокко согласилось передать, не указывается, сообщается в публикации Menadefence. 

Вместе с тем отмечается, что это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.

Mendadefence пишет, что решение Марокко о поставке оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита Рамштайн для Украины, который состоялся еще 26 апреля прошлого года. Тогда Северную Африку на саммите представляли не только Марокко, но и Тунис. 

Примечательно, что танки Т-72 попали в Марокко из Белоруссию по контрактам за 1999-2000 годы. 

Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.

Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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