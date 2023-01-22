 

СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России

22.01.2023, 20:30, Новости дня
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Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.

В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, информирует РИА «Новости».

Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении РФ среди прочего говорится, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее со страной.

Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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