СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России

Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.

В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, информирует РИА «Новости».

Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении РФ среди прочего говорится, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее со страной.

Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.

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