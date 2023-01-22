 

Эрдоган назвал дату выборов в Турции

22.01.2023, 20:30, Новости дня
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Выборы в Турции назначены на 14 мая, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На встрече с молодежью в Бурсе Эрдоган сказал, что молодые люди впервые проголосуют на выборах, которые состоятся 14 мая, передает РИА «Новости».

Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.

Ранее Эрдоган заявлял, что выборы президента Турции могут быть перенесены на более ранний срок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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