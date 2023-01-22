Front Populaire – «ненавидеть русских бессмысленно» — Францию призвали восстановить отношения с Москвой

Украинский конфликт возродил в Европе и во Франции антироссийские настроения и попытки бойкотировать русскую культуру, пишет обозреватель Front Populaire Каролин Пасторелли. Однако потворствовать этим явлениям крайне опасно, предупреждают эксперты. Несмотря на все разногласия, РФ и Франция остаются соседями и имеют тесные исторические связи, поэтому должны восстановить контакты ради европейской безопасности, говорится в статье.



AP

После начала украинского конфликта в Европе всё чаще объявляют бойкот российской культуре, замечает обозреватель Front Populaire Каролин Пасторелли. «Западный мир и Восточный блок снова объявлены врагами», — констатирует автор. По мнению писателя российско-украинского происхождения Владимира Федоровского, «сегодня мы переживаем один из самых опасных моментов для человечества». «Во времена кризиса редко бывает целесообразно руководствоваться коллективными эмоциями», — предупреждает, в свою очередь, французский историк и специалист по РФ Мари-Пьер Рей. Как поясняет Федоровский, 80% россиян считают антироссийские настроения в западных СМИ «войной» не против Владимира Путина, а против России, «что, в свою очередь, способствует росту популярности Путина в его стране».

Вместо того чтобы демонизировать Россию, «разве не правильнее было бы понять её во всём её историческом контексте и увидеть в ней партнёра, который соединит Европу и Азию?» — задаётся вопросом журналистка. Как напоминает Пасторелли, антироссийские настроения и недоверие к РФ на Западе родилось не при Путине. Их следы можно найти ещё в XVI, а затем и в XIX веке, когда был изобретён термин «русофобия» для определения этого иррационального страха. «В XIX веке, во время Крымской войны, Россию демонизировали ещё сильнее, чем сейчас. Русских называли людоедами и варварами», — рассказывает Владимир Федоровский.

Сегодня пропаганда и демонизация оппонента происходят с двух сторон: и в России, и на Западе, отмечает Владимир Федоровский. «С геополитической точки зрения ненависть — очень плохой советчик», — предупреждает писатель. «Этот кризис, сравнимый с кризисом на Кубе, хуже, чем холодная война, потому что даже в то время мы не теряли контакта», — беспокоится Федоровский. По его мнению, конфронтация Запада с Россией была неизбежна из-за невыполненных обещаний США о нерасширении НАТО, а затем из-за вторжения США в Ирак и Югославию без одобрения ООН.

Как напоминает автор статьи, после распада СССР его бывший лидер Михаил Горбачёв предлагал создание системы коллективной безопасности в Европе, которую он видел «единственным средством, с помощью которого её народы смогут построить себе комфортное будущее». Президент Франции Франсуа Миттеран присоединился к этому призыву, продолжая французское политическое наследие де Голля, который был убеждён, что «идеологии и режимы проходят, а нации остаются». Эта линия была также близка Жоржу Помпиду, Валери Жискару Д’Эстену, а затем Жаку Шираку. «Традиция, которая заставляет нас разговаривать друг с другом, несмотря на наши разногласия, поддерживалась президентом Эммануэлем Макроном до февраля 2022 года, но этот курс трудно поддерживать, поскольку его критикуют со всех сторон либо за чрезмерную снисходительность по отношению к России, либо за чрезмерную жёсткость», — анализирует Мари-Пьер Рей.

Владимир Федоровский, самый читаемый российско-украинский писатель в Европе, уверен: «Необходимо восстановить контакты, и самое лучшее — использовать культуру как мост к миру». Мари-Пьер Рей также считает, что Франция всегда была глубоко привязана к русской культуре: «Сегодня каждая театральная труппа играет Чехова, мы в восторге от картин Кандинского, фильмов Эйзенштейна. Русскую культуру любят, и так было всегда, начиная с середины XIX века, что перекликается с франкофилией русских элит XVII и XVIII веков, усиленной прибытием во Францию русских белогвардейцев», — напоминает историк. Однако этой культурной привязанности уже недостаточно, чтобы воплотиться в мирные отношения, потому что геополитический контекст слишком сложен, сетует она.

«Ненавидеть русских бессмысленно. Цензурировать русскую культуру — тем более», — уверена Пасторелли. Она цитирует режиссёра Доминика Мейера, который поставил оперу Мусоргского «Борис Годунов» для нового сезона в «Ла Скала»: «Мы никого не извиняем, мы ставим оперу, которая является шедевром истории искусства, и мы видим разницу между российским правительством и Россией, русским народом и русской культурой».