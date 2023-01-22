 

FAZ – «пионеры возрождения» — на встрече с Шольцем Макрон выступил за превращение ЕС в «самостоятельную геополитическую силу»

22.01.2023, 20:17, Разное
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Германия и Франция призваны стать «пионерами возрождения» Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии, посвящённой 60-летию с момента подписания Елисейского договора, пишет Frankfurter Allgemeine. По его словам, Евросоюз должен исполнять «роль самостоятельной геополитической силы в вопросах обороны, космоса и дипломатии». Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, поблагодарил Францию за дружбу, а также пообещал продолжить поддерживать Украину для защиты «европейского мирного проекта».


AP

Германия вместе с Францией должны стать «пионерами возрождения» Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье на церемонии, посвящённой 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора. Он объяснил это тем, что две соседние страны вместе «прошли путь примирения» после Второй мировой войны. По его словам, Европейский союз должен стать «самостоятельной геополитической силой», передаёт Frankfurter Allgemeine.

В частности, Макрон призвал построить новую энергетическую систему, «несмотря на различия», инвестировать в энергетический переход, а также наладить производство энергии с нулевым уровнем выбросов. Цель — Европейский союз, «исполняющий роль самостоятельной геополитической силы в вопросах обороны, космоса и дипломатии».

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил Францию ​​за дружбу. «Спасибо, господин президент, спасибо от всего сердца!» — заявил он Макрону по-французски. Шольц также поблагодарил французов: «Спасибо вам, наши французские братья и сёстры, за вашу дружбу», — произнёс он по-французски на совместном заседании нижних палат французского и германского парламентов — Национального собрания и Бундестага.

Шольц подчеркнул необходимость суверенной Европы, ради которой Франция и Германия работают вместе. «Объединив усилия там, где национальные государства утратили способность проводить в жизнь свои намерения в одиночку — в защите наших ценностей в мире, в защите нашей демократии от авторитарных сил. Но также и в борьбе за современные технологии, в обеспечении сырьём, в энергоснабжении или в космических путешествиях», — отметил он.

Шольц пообещал Украине постоянную поддержку европейцев. «Мы будем продолжать поддерживать Украину — столько, сколько потребуется, и настолько широко, насколько это необходимо. Вместе, как европейцы — в защиту нашего европейского мирного проекта», — заявил он. Канцлер назвал франко-германское сотрудничество «движущей силой объединённой Европы».

Елисейский договор о дружбе между Францией и Германией был подписан 60 лет назад. Он заложил новую основу для отношений и положил конец многовековому соперничеству двух стран, пишет Frankfurter Allgemeine.


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