Джинсы и аксессуары в тон: как зимой носить свитер-оверсайз, заправленный в брюки

Зимой свитер является самой первой вещью, которую мы достаем с полок при смене гардероба. В 2023 году в моде многослойность, а это значит, что одним из самых стильных и модных нарядов считается свитер оверсайз. Это отличный способ выглядеть притягательно и справляться с постоянными перепадами температуры в наружном и внутреннем пространстве.

Свободные джемперы не только выглядят очень красиво, но они также хороши тем, что под них можно надеть красивую рубашку или блузку. Кроме того, такой фасон хорошо подходит совершенно всем, независимо от возраста и особенностей фигуры.

В этом году красиво смотрятся мешковатые свитера, которые только лишь наполовину заправлены в брюки. Вот несколько советов относительно того, как можно носить джемпер оверсайз, чтобы выглядеть просто фантастически.

С джинсами и сапогами до колен

Есть множество способов носит свитер оверсайз, однако, одним из самых лучших считается сочетание его с базовыми вещами, в частности, такими как джинсы и сапоги до колен.

Чтобы добавить своему образу немного авангардности, можно слегка заправить свитер внутрь штанов. Это можно сделать только с одной стороны или же лишь центральную область. Остальную же часть наряда оставить незаправленной.

Правильно подобрать аксессуары

Можно сделать свой свитер самой настоящей звездой наряда, сочетая его вместе с шерстяной шапкой, сумкой и с туфлями.

Чтобы создать образ в уличном стиле, стоит сочетать джемпер вместе с широкими джинсами с завышенной талией. Так можно выглядеть очень стильно, чувствовать себя комфортно и привлекать внимание.

С пуховиком

Пуховик является самым удобным вариантом пальто, когда на улице становится холодно. В сочетании с брюками-парашютами, свитером оверсайз и кроссовками можно выглядеть просто великолепно.

Это одна из самых модных тенденций этого сезона, на которую обязательно стоит сделать ставку, чтобы выглядеть восхитительно. В такой одежде очень комфортно. Это отличный выбор для повседневной носки.

С двойным трикотажем

В последнее время большой популярностью пользуется ношение джемпера, накинутого на плечи, который выглядит как шарф. Этот тренд отлично сочетается со свитером, который носится в качестве верхней одежды. В итоге получается двойной трикотаж.

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Хорошо смотрится все это вместе с широкими штанами. Это могут быть карго или палаццо. Также стоит подобрать стильные ботинки и сумку.

Свитер, накинутый на спину и ниспадающий на плечи, выглядит очень стильно, эффектно и притягательно.

Добавить стиль рока

Свитер с принтом, заправленный в черные брюки, вместе с курткой и ботинками в тон выглядит стильно, эффектно и гармонично.

Это отличный выбор для всех девушек, которые хотят выделиться и внести в свой образ нотку рока. Это может быть идеальный вариант для встречи с друзьями, прогулки или же свидания.

Для создания красивого и стильного образа стоит выбирать модную кожаную куртку в байкерском стиле.

Мужской стиль

Интересно смотрятся на женщине вещи, которые как бы взяты из мужского гардероба. Это поможет подчеркнуть нежность, женственность и романтичность.

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Для получения большего эффекта, стоит заправить частично свитер в брюки. Интересно будет смотреться джемпер оверсайз с молнией на шее, выполненный в мужском стиле.

Таким образом можно достичь просто идеального баланса, который позволит чувствовать себя комфортно, выглядеть красиво и добавить внешности некоторую женственность.

Не отказываться от модных вещей

Можно чувствовать себя комфортно, тепло и при этом сочетать самые актуальные модные тенденции.

Пальто верблюжьего цвета с ботинками и беретом такого же оттенка вместе с нейтральными широкими брюками карго и полосатым свитером выглядит просто невероятно и очень стильно. Для контраста стоит добавить яркую сумочку. Такой наряд точно не останется незамеченным.

Полноцветный

Одним из плюсов в пользу ношения свитеров, половина которых находится внутри, а другая снаружи брюк, является то, что они помогают скрыть животик.

Если носить джемпер ярких тонов со штанами с завышенной талией, то все внимание будет приковано к цвету наряда, а не к его форме.

Можно выбрать дизайн с ромбовидным принтом и надеть его вместе с эффектными брюками. В итоге получится просто идеальный баланс. Яркие цвета так или иначе всегда привлекают к себе много внимания.