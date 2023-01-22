 

Хочет вознестись до уровня Пугачевой: Вайкуле крепко приложили за возмутительную выходку

22.01.2023, 20:00, Разное
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Последнее певица Лайма Вайкуле редко появлялась на просторах инфопространства. При этом совсем недавно все кардинально изменилось.

Артистка сделала ряд громких заявлений. Она нарекла себя кормилицей Советского Союза, после чего сравнила свою скромную персону с личностью своей подруги Аллы Пугачевой.

Общественность, а также эксперты отнеслись к словам исполнительницы хита “Вернисаж”, мягко говоря, скептически. Многие оказались возмущены тому, что артистка поставила себя в один ряд с Примадонной. Люди восприняли это как выходку.

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров выразил свое мнение по данному поводу. Специалист раскрыл причину, по которой Вайкуле с завидной регулярностью упоминает Аллу Борисовну. Ашуров считает, что латвийская исполнительница стремится сделать свои слова более весомыми.

“Они занимались бизнесом, продавали свой материал. Ей хочется коллективности, будто не она только так считает. Хочется себя до уровня Аллы Борисовны вознести”, — цитирует продюсера портал PopCornNews.

Ашуров убежден, что Вайкуле следует воздержаться от резонансных заявлений, поскольку это может выставить ее не в лучшем свете. Если артистка все-таки не может промолчать, лучше высказаться исключительно от своего имени.


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