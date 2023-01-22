Нацепившую свадебное платье Штурм прилюдно облизали перед встречей с женихом

В конце прошлого года 56-летняя Наталья Штурм удивила сообщением о скорой свадьбе с мужчиной по имени Альберт. Певица познакомилась с будущим мужем во время путешествия по Занзибару. Исполнительница хита “Школьный роман” уже выбрала платье, в котором она будет в важный день. Стоит наряд ни много ни мало почти четыре миллиона рублей. Она уже как минимум один раз его нацепила, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть на встрече с женихом в загсе.

И пока Наталья готовится к свадьбе, она, сама того не зная, обзавелась поклонником. В недавней беседе с “Дни.ру” блогер и музыкант Иламин (Игорь Постолов), образно говоря, облизал с ног до головы артистку. “Наталья сама по себе очень элегантная женщина, и как человек она очень хороший. То, что она готовится к свадьбе, это очень круто. Как говорится, любви все возрасты покорны”.

Иламин верит в чувства Штурм к новому возлюбленному. “Я верю в ее искренность и намерение стать счастливой и жить спокойной семейной жизнью. Она этого заслуживает. Я желаю ей только добра, любви и семейного благополучия. Очень круто, когда люди влюбляются, женятся и создают семью, и когда показывают пример другим”, – добавил блогер.

Ранее Наталья Штурм поделилась с поклонниками провокационным кадром. Певица позирует у себя в ванной в одном только нижнем белье. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.