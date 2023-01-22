 

Мнение: Пригожин и Распутин

22.01.2023, 19:50, Разное
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Financial Times сравнил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Григорием Распутиным. Мол, «тень Распутина нависла над российской группой Вагнера».

Financial Times напомнил, что Распутин был сибирским крестьянином, который приобрел всемирную известность благодаря тому, что являлся другом семьи российского императора Николая II. В 1910-е годы имел репутацию царского друга, «старца», прозорливца и целителя.

Как и Григорий Распутин во время правления Николая Второго, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, по мнению Financial Times, сейчас имеет влияние на российскую власть, хотя и не занимает официальной высокой должности. Мол , президент Владимир Путин «позволил Пригожину и его ЧВК расширить роль в конфликте».

Пригожин ответил Financial Times:  «Я не очень подробно знаком с историей Распутина, но, насколько мне известно, важное качество Распутина — это то, что он останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними».

Справедливости ради надо сказать, что различия между Пригожиным и Распутиным очевидны. Потому что Распутин считался святым старцем и имел влияние преимущественно не на Николая Второго, а на его супругу в связи с болезнью их сына цесаревича и наследника престола Алексея. А у Пригожина нет ни репутации святого, ни тем более влияния на семью президента России.

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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