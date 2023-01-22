Россиянам, более года проживающим за границей, придётся вернуться и лично подтвердить право на недвижимость

Государственная дума приняла в первом чтении закон «Об актуализации сведений о владельцах недвижимого имущества», который обязывает россиян ежегодно подтверждать право на свою недвижимость.

Для этого достаточно будет подать заявление, но принимается оно пока только в письменной форме в МФЦ при личном присутствии заявителя.

Из закона следует, что лица, проживающие за границей, должны раз в год возвращаться – иначе они рискуют лишиться жилья, даже если это доля. Можно также подать заявку на оформление права постоянного владения, при котором подтверждение потребуется раз в пять лет, однако это тоже делается исключительно в личном присутствии заявителя.

Наличие ПМЖ за границей не служит уважительной причиной неявки, а лишь подтверждает, что гражданин не нуждается в своей недвижимости в РФ.

Разработчики законопроекта объясняют его появление наличием бесхозного жилья и «самостроев». Квартиры и дома, у которых нет законных владельцев, могли бы «из соображений имеющейся целесообразности» передаваться воспитанникам детских домов, обманутым дольщикам, социально активным гражданам и прочим категориям населения. Экономия на строительстве, повышение уровня жизни населения, стимулирование неравнодушных россиян – три задачи, которые решает новый закон.

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