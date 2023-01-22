Мнение: Врать или ошибаться?

Сетевая этика и радио Шансон

В одном из предыдущих постов я написал среди прочего фразу в духе “…и поэтому у нас во всей стране царит радио Шансон” (имея в виду, как было ясно из контекста, повсеместные блатные нравы). И тут же в комментах нарисовался некий чел (да, я тоже из этой страны и пишу практически по фене), который мне немедля попытался предъявить за базар: он, мол, вот только что посмотрел в “Медиаскоп”, и согласно ему на первом месте в РФ по популярности никакое не радио Шансон, а вовсе даже “Европа Плюс”, на втором “Русское радио”, в общем, никакого там радио Шансон и близко нет, “вы врете, Рощин!” и “вы публично обгадились” (прямые цитаты).

Добавляло в это блюдо остроты еще и то пикантное обстоятельство, что “дискутировал” со мной в таком духе юзер в Фейсбуке – то есть не какой-то аноним, а вполне реальный человек лет 50 на вид с именем и фамилией. Далее этот деятель еще и дополнительно сообщил, что он “у себя в Чебоксарах” даже купил лицензию и пытался “начать вещание” Шансона на родной город – но никто, типа, слушать не стал, и он оказался в убытках. Напоследок он еще раз с чувством обвинил меня во вранье.

В ответ мне пришлось поблагодарить комментатора из Чувашии Владимира за лишнее подтверждение моих слов, написав:

“Это глава из моей книги “Страна утраченной эмпатии” 2019 года издания. Посмотрел рейтинг радиостанций Медиаскопа за 2022 г. – там радио Шансон на 8-м месте. В десятке, стало быть, по России.

Честно говоря, удручает это обыкновение отечественных юзеров постоянно говорить “врешь” вместо “ошибаешься”. “Вранье” – это обвинение, глагол подразумевает сознательную попытку ввести слушателя в заблуждение ради получения какой-то выгоды.

Проще говоря, вы, Владимир, как раз демонстрируете типично блатную манеру – начинать каждый разговор с наезда на собеседника. Что иллюстрирует мой основной тезис – в России действительно господствует “радио Шансон”. Спасибо”.

В общем, за слово “врать” по отношению ко мне буду банить так же, как и за упоминание евреев – без предупреждения и без права на апелляцию. Достала уже эта блатная манера общения. Воспитывать вас бесполезно, поэтому — только выпиливать.

Один раз укажу на суть проблемы: сказать, собеседнику, что он “врет” — это наезд и блатная истерика. Если вам кажется, что изложенная в посте или в комментарии информация неверна, так и следует писать: “мне кажется, вы ошибаетесь”.