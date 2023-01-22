Президент Всемирного банка прогнозирует низкий экономический рост

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас предсказал низкий экономический рост в мире в 2023-2024 годах.

“Это будет замедление, которое продлится в течение длительного времени, я полагаю. Причиной этого является постоянная инфляция и падение новых инвестиций, которые уже происходят. Если вы посмотрите на один, два или три года назад, трудно ожидать существенного восстановления”, – Малпас заявил, что, похоже, экономический спад наступит в 2023-2024 годах.

Он также призвал штаты более эффективно расходовать средства – затянуть пояса.