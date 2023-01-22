Мечты: Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.

Долгое время Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов. Причина в принципе понятна: основной российский космический рынок – это государственный заказ, военный заказ и деятельность окологосударственных структур, таких как «Космическая связь» (национальный оператор спутниковой связи). В таких условиях помогать росту частных космических компаний означает взращивать рты, которые будут претендовать на тот же самый кусок финансового пирога.

В том числе и поэтому история частных космических компаний в РФ редко когда удачна. Можно по пальцам пересчитать тех, кому удалось занять четкие (и чаще всего небольшие) ниши: это, например, «Спутникс» и технологический стартап «Азмерит».

Другая причина – не решены до конца вопросы правового регулирования, и частные компании нередко оказываются в ситуации «Уловки 22», когда решения у возникшего вопроса просто нет. Так было со стартапом «Космоскурс», подразумевавшим создание частного российского космодрома. Оказалось, что необходимой законодательной базы для таких проектов в РФ нет.

Коррекцией правового поля долгое время занимался центр «Сколково», совместно с Роскосмосом вырабатывавший общие правила игры. Но частные космические компании в РФ по-прежнему оставались большой редкостью.

После начала СВО ситуация стала постепенно меняться. Стало понятно, что ответом на вводимые Западом ограничения должно стать сотрудничество Роскосмоса с более гибкими и быстрыми коммерческими компаниями.

При этом сложившаяся ситуация показала, что стране требуется много новых космических аппаратов, расширение программы «Сфера», увеличение группировки, создание большого количества спутников ДЗЗ и связи. Опираясь исключительно на производственную базу Роскосмоса, удовлетворить этот запрос нельзя. Время стапельной сборки прошло, а значит нужно перестраивать производство, создавать новые цеха, переходить к конвейерному, поточному созданию спутников.

Это потянет за собой дополнительные задачи, которые придется решать – создание нового софта, производство наземных терминалов для спутниковой связи, работа по сопряжению различных систем.

Стоит упомянуть, что руководство Роскосмоса уже не раз заявляло о необходимости внедрения коммерческого подхода к получению данных по дистанционному зондированию Земли. Это значит, что нужны будут специальные программы-сервисы, адаптация к использованию с мобильных устройств, оптимизация, кастомизация и еще много всего. Это и сейчас явная ниша для коммерческих компаний, не говоря даже о требованиях будущего.

Все эти задачи государству проще и эффективнее решать не в одиночку, а совместно с коммерческим сектором.

Поэтому с марта 2022 года начались регулярные встречи руководства Роскосмоса с представителями частных компаний. В ноябре, уже при новом руководстве Роскосмоса и под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание по вопросу взаимодействия правительства с частным бизнесом в области космонавтики.

Менее чем через три месяца подписано соглашение о намерениях и дорожных картах будущего сотрудничества.

Видно, что новый глава Роскосмоса Юрий Борисов реально заинтересован в смене парадигмы и привлечении частных игроков. И это очень хороший знак. Согласно подписанному соглашению правительство, Роскосмос и частные компании будут совместно реализовывать дорожную карту по развитию высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы» до 2030 года. Основных задач несколько.

Во-первых, это качественное и количественное развитие орбитальной группировки и переход к формированию до 2030 года объединенной информационной космической системы России. Во-вторых, это координация создания перспективных космических систем нового поколения. В-третьих, это формирование на основе использования возможностей многоспутниковой группировки единого информационного пространства России.

То есть основа – это именно работа по увеличению группировки космических аппаратов и по программе «Сфера». Это прямой ответ на задачи, которые были поставлены перед отраслью на фоне СВО.

Естественно, что подписание этого документа – только начало большого пути. Теперь потребуются серьезные усилия по согласованию совместной работы, урегулированию юридических моментов и еще много всего. Но это уже серьезное и четкое начало, определенный разворот Роскосмоса.

Говорят, что первая ласточка весны не делает, но в данном случае это не совсем так, – весна уже наступила и теперь ласточкам нужно догонять ее изо всех сил. Времени на «мы справимся и сами» больше нет, ответ на вызовы времени государству и бизнесу необходимо готовить сообща.

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