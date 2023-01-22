 

В Россию вернулась уехавшая жить в США олимпийская чемпионка Линичук

22.01.2023, 19:05, Новости дня
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук вернулась в Россию из США, где она прожила последние 30 лет.

Как рассказал источник «Российской газете», 66-летняя Линичук уехала жить в США в начале 1990-х. При этом она присутствовала на Кубке Первого канала в Москве 21 января.

В паре с Геннадием Карпоносовым Линичук стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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