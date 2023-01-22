 

Мнение: Три этапа

22.01.2023, 18:55, Разное
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В Германии запущены три регазификационных терминала общей мощностью 17 млрд кубометров газа в год. Они стали частью стратегии Германии на освобождение от зависимости от российского газа. Это, безусловно, недостаточно для полного покрытия потребностей, однако скорость, с которой были решены поставленные задачи, впечатляет. И скорость, и результат.

В России, как обычно, комментарии выглядят несколько злорадными – дескать, все равно не потянули полное замещение. Но задача стоит шире – Германии нужно восполнить возникший дефицит энергии, поэтому и решение комплексное, которое не требует полного повторения всей прежней структуры энергобаланса.

Немцы вводят в строй «грязные» мощности, запускают остановленные реакторы, ускоренно занимаются строительством ветровых мощностей. Увеличивают импорт нефти и нефтепродуктов. Значительную роль играет и стратегия энергосбережения. В итоге уже сейчас создан достаточно устойчивый баланс, который гарантирует снижение уровня кризисных явлений до приемлемых. После чего Германия будет постепенно выходить на оптимальные значения потребления.

В этом смысле новую энергетическую политику Германии можно разделить на три основных этапа. Первый – антикризисный, в ходе которого немцы смогли обеспечить устойчивое функционирование энергосистемы и свести его с потреблением. Этот этап практически завершен. Маркером завершения можно считать возвращение цен на энергию до значений 2021 года. Да, конечно, есть и погодный фактор, связанный с теплой зимой, но основную долю все равно несет восстановление энергобаланса на достаточно устойчивом уровне.

Второй этап – восстановление разрушенных ранее энергомощностей до достижения оптимальных значений. И третий этап (по всей видимости, он будет самым длительным) – создание условий для энергоперехода. Собственно, это возвращение к тому же самому, что делали в Германии и ранее, но теперь «зеленых» террористов будут держать на гораздо более коротком поводке. Они свою роль, в сущности, сыграли и обеспечили перелом в сознании. Теперь их экстремистские методы становятся слишком угрожающими, чтобы позволять им действовать в прежнем режиме.

Правда, тут тоже не все так просто: «зеленые» революционеры создали свою экологическую нишу в политическом пространстве, структурировались, сформировали и свои боевые отряды, и политическое прикрытие, представленное во власти. Согласятся ли они на существенное понижение своего статуса – вот в чем вопрос. Сейчас, на этапе антикризисного управления – да, они в целом выдерживают общий курс на восстановление энергетического баланса. Но потом, на следующих этапах, ущемление роли «зеленых» и существенное снижение их представительства во власти вполне может вызвать противодействие.

Принято смеяться над не совсем здоровой Гретой Тунберг и ее последователями. Но это классические экстремисты с крайне жесткими идеологическими установками. Пока они в мейнстриме, а потому вписываются в общую политическую версию. Но вот в случае, когда они из этого мейнстрима выпадут или хотя бы утратят часть своих возможностей – мы вполне можем увидеть появление аналогов «Роте Армее» RAF, только с зеленым уклоном. Кстати, «Роте Армее» были не просто террористами. Какое-то время они поддерживались значительной частью общества, что и позволило группировке существовать. Только после перехода к неизбирательному насилию «Роте Армее» резко маргинализовалась и стала уязвимой для обычных полицейских мероприятий.

Появится ли «зеленый» RAF – вопрос интересный.

Источник: Эль Мюрид


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