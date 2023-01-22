 

Глава Минфина США – ввести ценовые потолки на российские нефтепродукты будет сложнее, чем на нефть

22.01.2023, 18:50, Разное
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Министр финансов США Джэнет Йеллен заявила, что планы «Большой семёрки» по введению ценовых потолков на российские нефтепродукты будет труднее претворить в жизнь, чем введённые ранее ограничения на цену российской сырой нефти, передаёт Bloomberg. По словам Йеллен, это обусловлено большим разнообразием продукции и разными уровнями цен.


AP

Глава Министерства финансов США Джэнет Йеллен заявила, что установить ценовые ограничения на нефтепродукты из РФ будет сложнее, чем на российскую нефть, пишет Bloomberg.

По информации агентства, выступая в субботу на пресс-конференции в сенегальском Дакаре в ходе своего турне по африканским странам, Йеллен отметила, что реализация планов по введению ценовых потолков на российские нефтепродукты будет сопряжена с рядом вызовов. «Это более сложные рынки, поскольку продуктов переработки нефти существует множество и они продаются по разным ценам», — пояснила Йеллен, отдельно подчеркнув, что на рынке дизельного топлива складывается особенно напряжённая ситуация.

Как пишет сайт Bloomberg, ранее эксперты по энергетическому рынку и трейдеры отмечали, что перераспределение мировых потоков нефтепродуктов в результате введения новых мер в отношении Москвы пройдёт уже не так гладко, как свершилась до этого реорганизация рынков сырой нефти. Особые опасения у аналитиков вызывало дизельное топливо, которое имеет ключевое значение для экономики ЕС.

Между тем Джэнет Йеллен в своём выступлении всё же выразила уверенность, что новые ценовые ограничения могут быть оформлены уже к февралю. «Мы тщательно изучили соответствующие рынки и считаем, что сумеем выработать систему потолков, которая позволит достичь того же, чего мы успели достичь с сырой нефтью», — сообщила министр финансов США, признав, впрочем, что в каких-то аспектах что-то может пойти не по плану.

Как напоминает корреспондент Bloomberg, правительства стран «Большой семёрки» совместно в властями ЕС в минувшем декабре установили ценовой потолок на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель. Это — предельная сумма, которую могут платить поставщики за чёрное золото из России, при этом сохраняя доступ к важным сопутствующим услугам от европейских и британских компаний, включая страхование.

По информации агентства, это ограничение сильно снизило доходы РФ с продажи нефти, поскольку стране пришлось перенаправить свои экспортные потоки в сторону менее крупных покупателей: в настоящий момент российская нефтяная марка Urals торгуется значительно ниже как международных нефтяных котировок, так и ценового потолка.

О том, что мера уже сработала, сказала на своей пресс-конференции и Джэнет Йеллен. «Должна сказать, что то, что мы наблюдаем, мы расценивааем как успех, поскольку цена, которую РФ получает за свою сырую нефть, снизилась», — приводит её слова Bloomberg.

В прошлую пятницу страны G7 договорились о введении аналогичных ограничений в отношении российских нефтепродуктов к 5 февраля, когда начнёт действовать запрет ЕС на импорт продуктов нефтепереработки из России, пишет агентство. Заместители министров финансов стран «семёрки» поддержали вариант с введением двух потолков: одного — для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (в том числе дизельное топливо), а другого — для категорий, торгующихся с дисконтом (к примеру, мазут).


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