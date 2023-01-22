 

Венец безбрачия: бесконечные любовные провалы 40-летней Ходченковой

22.01.2023, 18:35, Разное
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Вчера одной из секс-символов российского кино Светлане Ходченковой исполнилось 40 лет. И, пусть провела она его на Мальдивах без вжимания промежности в пальмы, а также без демонстрирования оголенной промежности, она, наверняка, получила ничуть не меньше приятных впечатлений.

В личном блоге актрисы, не было замечено ни одного мужчины, что, наверняка, сильно расстроило фанатов знаменитой блондинки. Их невероятно расстраивают бесконечные, по словам некоторых, любовные провалы 40-летней Светланы.

Зато в карьере Светлана Ходченкова невероятно успешна. За первую свою роль в к/ф “Благословите женщину” она получила премию Ника, затем снялась в ряде российских картин, заставивших ее медийность рости как на дрожжах. В результате блондинкой даже заинтересовались голливудские продюсеры, пригласив ее в детектив про шпионов, а затем в сиквел “Росомахи”.

Но, увы, восторженное преклонение поклонников не сыграло никакой роли в ее личной жизни: за плечами у Светланы Ходченковой развод с Владимиром Яглычем, а также роман с Георгием Петришиным, от которого блондинка сбежала практически накануне свадьбы.

Также симпатии Ходченковой удостоились актер Дмитрий Малашенко, ортопед Кирилл Маслиев. После же сплетники стали сводить ее с юмористом Семеном Слепаковым, но Светлана, к грусти фанатов, уверенных что на их любимице лежит венец безбрачия, стукнула кулаком по столу: между ними лишь дружба.

А на перманентные слухи о собственной беременности Светлана, уже уставшая отбиваться в комментариях от бесконечных поздравлений со скорыми родами, опубликовала в личном блоге снимок на пилоне, который не оставил сомнений: с конвертом в руках Ходченкова появится еще не скоро.

“Как только у меня появятся новости для вас, я обязательно поделюсь”, – попыталась успокоить Светлана Ходченкова фанатов, пытающихся затолкать ее то в ЗАГС, то в роддом.


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