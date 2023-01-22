Молдавия сообщила о закрытии всех КПП на границе с Украиной

Все контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно не работают из-за сбоев компьютеров со стороны Украины, сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Всего на молдавско-украинской границе действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины – их работа приостановлена с февраля по решению украинской стороны, информирует РИА «Новости».

Ранее пограничная полиция Молдавии сообщала, что из-за технических сбоев и отключения электроэнергии прекратили работу восемь контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

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