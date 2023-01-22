 

В рабочей группе по вопросам СВО пообещали решить вопрос о демобилизации студентов из “новых регионов”

22.01.2023, 17:40, Новости дня
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Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно.

Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий, подчеркнул на встрече со студентами в Луганске замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, говорится на сайте партии «Единая Россия».

«Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – отметил он.

Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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