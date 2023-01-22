Украинский президент Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с бывшим премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По информации офиса Зеленского, во время встречи Зеленский и Джонсон обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским «формулы мира», передает РИА «Новости».
В сообщении на сайте офиса Зеленского говорится, что по просьбе Бориса Джонсона «президент подробно проинформировал его о ситуации на передовой».
Там подчеркнули, что уверены в мощной поддержке партнеров Украины.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину с неофициальным визитом, он посетил Бучу и Бородянку.
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