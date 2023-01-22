«Приятно удивлены» – МИД РФ поблагодарил главу МВД Латвии, пообещавшего не пускать в страну бегущих россиян

Министерство иностранных дел Российской Федерации поблагодарило главу МВД Латвии Мариса Кучинскиса, который недавно пообещал не пускать в страну россиян в случае их массового бегства через границу.

Помощь пришла «откуда не ждали», говорится в комментарии. Дипломаты признались, что до этого смогли получить подобные гарантии только от официальных Минска и Пхеньяна.

– Верна поговорка о том, что друзья познаются в сложных ситуациях: несмотря на прежнюю откровенно антироссийскую позицию Риги, на этот раз господин Кучинскис проявил заботу о наших интересах, чем мы были приятно удивлены. Нельзя не отметить этот жест искренней благодарностью, – сообщили в МИД и допустили, что вернут посольству Латвии в Москве прилегающий сквер, отобранный у него в начале года и переименованный в честь первого секретаря ЦК КП ЛатССР Яна Калнберзина.

В МИД также сообщили, что на фоне дружественного шага Риги намерены усилить работу с Арменией и Казахстаном по вопросу возвращения российских граждан обратно.

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