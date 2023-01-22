 

«Приятно удивлены» – МИД РФ поблагодарил главу МВД Латвии, пообещавшего не пускать в страну бегущих россиян

22.01.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство иностранных дел Российской Федерации поблагодарило главу МВД Латвии Мариса Кучинскиса, который недавно пообещал не пускать в страну россиян в случае их массового бегства через границу.

Война в УкраинеПомощь пришла «откуда не ждали», говорится в комментарии. Дипломаты признались, что до этого смогли получить подобные гарантии только от официальных Минска и Пхеньяна.

– Верна поговорка о том, что друзья познаются в сложных ситуациях: несмотря на прежнюю откровенно антироссийскую позицию Риги, на этот раз господин Кучинскис проявил заботу о наших интересах, чем мы были приятно удивлены. Нельзя не отметить этот жест искренней благодарностью, – сообщили в МИД и допустили, что вернут посольству Латвии в Москве прилегающий сквер, отобранный у него в начале года и переименованный в честь первого секретаря ЦК КП ЛатССР Яна Калнберзина.

В МИД также сообщили, что на фоне дружественного шага Риги намерены усилить работу с Арменией и Казахстаном по вопросу возвращения российских граждан обратно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03.22 / Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина

05.09.21 / Еда подгорает или выпечка получается невкусной: ошибки, которые совершают многие, готовя со сливочным маслом

25.06.22 / Уролог порекомендовала отказаться от холодного кофе и белковой диеты

08.12.22 / Скандалы: Экзистенциальная пустота

04.03.22 / Россиянам посоветовали вкладывать сбережения в золото

30.12.21 / Спасибо, Лолочка – Личное мнение

16.12.21 / Как инопланетяне путешествуют во Вселенной? – Мнение экспертов

11.09.20 / Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус: “Он не страдает”

26.11.22 / Гергиев продирижирует на постановках «Войны и мира» Кончаловского под музыку Прокофьева

03.05.22 / Французские компании продолжают работу в России в ожидании лучших времён

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика