С возрастом добавляем в рацион новые продукты. Что позволит избежать старения и сохранить нервы

По мере старения наш организм становится слабее, гораздо хуже начинают работать все системы, в том числе и нервная. Для того чтобы оставаться здоровым и активным, уже недостаточно просто хорошо спать и отказываться от вредной пищи, важно включать в рацион дополнительные продукты, которые положительно влияют на состояние организма.

Что добавить в рацион

Проведя многочисленные исследования, ученые пришли к выводу, что для того, чтобы избежать старения и сохранить нервы, людям в возрасте обязательно необходимо включить в меню мясо индейки, а также клюкву.

Это обусловлено в первую очередь тем, что в индейке содержится большое количество витамина В12. Именно недостаток этого нутриента приводит к таким проблемам, как головокружение, неуверенность в походке, спутанность сознания.

Употребляя индейку не менее трех раз в неделю, можно восполнить дефицит важного для пожилых людей витамина.

Для того чтобы получить максимум пользы от употребления индейки, мясо рекомендуется запекать или варить. Отличной идеей станет приготовление птицы на гриле без масла. Количество жареной пищи людям в возрасте следует свести к минимуму.

Клюква – невероятно полезная ягода, которая содержит большое количество антиоксидантов. Эти вещества замедляют процессы старения клеток, что очень актуально в пожилом возрасте.

Клюкву можно употреблять в свежем виде либо готовить из нее морсы.