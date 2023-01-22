Мнение: Опыт путинского управления не нужен

(Тёма скурвился, Навальный в тюрьме)

Смотрел свои посты за эту же дату в прошлые годы – и с интересом прочитал эту не столь уж давнюю историю, которую, что уж скрывать, сам забыл уже напрочь.

Сукин сын Артём

Обратил внимание на недавний «конфликт», вспыхнувший между двумя былыми столпами «старого теплого лампового ЖЖ» – Артемием Лебедевым и Алексеем Навальным (еще б тут не обратить, если о нем даже по радио рассказывают в новостях – я, например, следил за ним по «БизнесФМ»!) Там вроде началось с того, что Артемий-Тёма прошелся по Навальному в бложике – типа, куда это он лезет в президенты, когда мы не знаем за ним никаких реальных дел, этот ваш Навальный в жизни ничем не управлял; а Навальный в ответ, не будь дурак, развернул свою «добрую машину Правды» (или как там она у него называется), да и натравил ее против уже самого Артемия, чего добру-то пропадать; тот ведь у нас веб и всякий прочий дизайнер, причем деньги зарабатывает во многом, если не в основном, на муниципальных и региональных, а то и федеральных подрядах. Вот Навальный и стал выяснять, какие это такие подряды получал Тёма, от кого, по какой процедуре, было ли там все достаточно прозрачно, не было ли, страшно сказать, откатов… И накопал кой-чего – что и предъявил почтеннейшей публике: похоже, откатики-то были! В итоге Навальный обозвал Артемия «крупным государственным подрядчиком»:

«… ведь Артемий Лебедев — крупный господрядчик, и от его политической позиции зависит благосостояние его компании. Не побежишь, выпрыгивая из штанов, защищать Собянина и Ликсутова — будешь сидеть без шоколадного подряда на какие-нибудь таблички в метро». https://navalny.com/p/5197/

В ответ Лебедев вызвал Навального на теледебаты. Так что теперь вот сидим, ждем дебатов, которые должны состояться на телеканале «Дождь». Я, правда, так и не понял, какова будет тема у этих дебатов: Навальный будет доказывать, что он крупный государственный деятель, а Лебедев – что он не крупный, а совсем даже мелкий государственный подрядчик?! Интересные будут дебаты.

Но я не о том; меня впечатлила метода, к которой в «полемике» прибег Алексей Навальный. Что-то она мне сразу смутно напомнила… Ах, ну да: во-первых, конечно, моего любимого поэта Владим Владимыча Маяковского, из его стихотворения о Пушкине:

«Сукин сын Дантес!

Великосветский шкода!

А мы б его спросили:

А где были ваши родители?!

И чем они занимались до 17-го года?

Только этого Дантеса бы и видели!»

Очевидно, что Навальный выступил против блогера Тёмы ровно в той же стилистике – «Сукин сын Артём, великосветский шкода…» Во-во. «А мы б его спросили – где ваши договоры На подряды? Только этого Артемия, б…! и видели!»

Тут, впрочем, напрашиваются аналогии и поближе, из другого Владимира Владимировича (я давно говорю, что ментально у Навального с Путиным прослеживается очевидное сходство). Вспомнил я знаменитую «сходку» нефтяных и прочих «генералов бизнеса» у Путина в 2003 году – когда Ходорковский вдруг принялся задавать президенту неприятные вопросы насчет приватизации «Северной нефти» – мол, не совсем чисто ее «приватизировала» тогда еще новорожденная «Роснефть»; а Путин, ни хрена не оспаривая доводы Ходорковского, спросил в ответ – а у вас как там было с приватизацией ЮКОСа? А налоги, Михаил Борисович, вы в полном объеме платите? А то у меня тоже есть сведения… Ну и чем дело кончилось, все знают.

Честно говоря, это совпадение стилистики как-то удручает. Ведь по сути-то вопросы Лебедева к Навальному были вполне правомерны – действительно, ну нет у Навального управленческого опыта ни на государственном, ни на муниципальном уровне, ни в исполнительной, ни в законодательной власти, это факт. И Навальный вполне мог бы привести какие-то доводы в свою пользу в этом плане, объяснить, как он собирается эти недостатки восполнять. Но нет – вместо этого начинается копание в грязном белье самого Лебедева.

Как с Ходором: ты нас про приватизацию вздумал спрашивать – а мы тебя в ответ за налоги посадим. Эффективный метод ведения диалога! Не поспоришь.

Настораживает тут именно общий настрой: похоже на то, что для Навального любой оппонент сразу начинает восприниматься как враг – в борьбе с которым любые средства хороши. И что за «победу в споре» принимается умение заткнуть оппонента – неважно как. Можно и физически.

А то, что Артемий дает откаты – так наверняка дает, что тут гадать, мы ж не дети; если б не давал – просто не получал бы подряды. Мы же в России, детка…

Равно как понятно и то, почему Навальный не имел и не имеет никакого опыта работы на выборных должностях: а кто б ему дал куда избраться? Последние три года участие в выборах ему и вовсе запрещено законом (специально «под него» и принятым, что очевидно).

В общем, Тёма обвинил Навального в том, что он – маргинал (и это, конечно, истинная правда). Навальному стало обидно, и он обвинил Тему, что тот вор и поддерживает воров. Вот и поговорили.

Нет, так они корову не продадут” (2017).

6 лет прошло! И что надо отметить с горечью: заметно, до какой степени наша жизнь сейчас примитивизировалась. Мы-то думали, что в 2017 всё было уже хуже некуда – но… “никогда не говори никогда”. Навальный, оказывается, создавал в стране хотя бы иллюзию политики – сейчас нет и её. Ничего нет – просто полет в пропасть со свистом. И – тёмовы таблички в метро – плоды откатов и заносов. Всякий раз бесят, когда спускаюсь в московскую подземку.

И еще что подумалось – по поводу упреков Тёмы. В начале 90-х, после краха совка, пошел расти частный бизнес в сфере услуг, и кругом висели объявления о наборе персонала в новые кафе и гостиницы “Требуются официанты и повара без опыта работы в советском общепите”, “требуются портье и уборщицы без опыта работы в советских гостиницах” и т.д. в том же духе. После краха нынешней РФ наверняка будут объявления того же типа – “требуются политики и хозяйственники без опыта работы в путинской системе управления”.