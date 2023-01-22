 

Разведутся – Личное мнение

22.01.2023, 16:20, Разное
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Анна Седокова, имеющая объёмы, которые сама считает соблазнительными, продолжает интриговать публику грядущим разводом.


Фото: Соцсети

«Ненавижу, когда меня тренирует муж. Это как прийти в трениках на конкурс „Мисс Вселенная“. Когда тебя тренирует мистер совершенство и выносливость. В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась. Знайте», —всё рассказала Анна в трениках.

Теперь знаем. Так чего, разведутся?

Обязательно, но не сейчас. Бедный муж пытается привести Нюрку в форму, но она никак не сдаётся — денег требует.

Так и представила себе, как Анька тренируется — сидит на скамейке и кобенится, кочевряжится. Присяду за сто рублей. Выпады сделаю за пятьсот.

Янис, упорный малый, не сдаётся и соглашается. А Анька и рада копеечку заработать — иной мотивации у габаритной женщины нет.

А может и права Седокова, что отрывается? Зачем ей этот баскетболист — покоя от него нет. Анне Владимировне бы уже покушать вкусно, полежать сладко, гульнуть красиво, а этот лезет всё с тренировками к бабе, которой покоя хочется.

Какие ж это чувства такой напор выдержат?

У меня такая пара была знакомая, только наоборот — она всё бегала, тренировалась и мужа доставала. Он с ней вышел пару раз на пробежку — унылый такой. Да и убежал к другой.

А вас пытались приобщить к здоровому образу жизни? И чем закончилось?

Источник: Лена Миро


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