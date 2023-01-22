 

В Киеве рассказали о невыполненном обещании Залужного

22.01.2023, 16:15, Новости дня
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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Соскин напомнил, что ходят разговоры о контрнаступлении Украины весной, по его мнению, «чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны», передает РИА «Новости».

Политик также напомнил, что до этого в Украине было много разговоров о наступлении ВСУ с приходом морозов, однако осуществить подобные маневры оказалось невозможным.

Ранее сообщалось, что в украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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