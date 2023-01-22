 

МИД Финляндии сообщил о заморозке российских активов почти на 190 млн евро

22.01.2023, 16:15, Новости дня
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Хельсинки заморозил активы РФ примерно на 190 млн евро, сообщила начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

Как сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle, делами замороженных активов занимается управление по взысканию долгов, на данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро, передает РИА «Новости».

Представитель финского МИД уточнила, что речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах и самолетах.

Напомним, на Западе ведут настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия сообщила о планах использовать замороженные средства для инвестиций, а полученную прибыль, как утверждается, направят Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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