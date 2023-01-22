 

Бывший премьер-министр Британии Джонсон посетил Бучу и Бородянку на Украине

22.01.2023, 16:15, Новости дня
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину с неофициальным визитом.

СМИ распространяют видеозаписи, на которых Джонсон предположительно находится в городе Буча в Киевской области. Украинское издание «Страна.ua» распространяет видео, на котором Борис Джонсон передвигается по Буче в сопровождении военных и журналистов. Экс-премьер также посетил Бородянку (входит в Бучанский район), пишет «Коммерсант».

Борис Джонсон не объявлял заранее о своем визите на Украину, сейчас он не занимает каких-либо официальных должностей, но является членом Палаты общин. Как сообщают источники The Telegraph, ожидается, что Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным британских СМИ, Джонсон собирается принять участие в парламентских выборах, которые состоятся до 2025 года. СМИ заявляли, что Джонсон в октябре не стал бороться за пост премьер-министра, чтобы не лишиться доходов от публичных выступлений и продажи мемуаров.

В апреле западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны РФ подчеркивали, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче. При этом, отмечал он, Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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