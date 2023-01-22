Перекошенный от зависти Кушанашвили выстрелил в Шаляпина: Редкостный ублюдок

От любви до ненависти один шаг, так же как и от ненависти до любви. Возможность убедиться в этом на днях познал звездный любитель дам бальзаковского возраста Прохор Шаляпин. Он принял участие в шоу “Исторический квиз-стендап”, в ходе которого острый на язык Отар Кушанашвили, ставший его конкурентом, прошелся по шоумену не выбирая выражений.

Подметил телеведущий рафинированность, элегантность и изысканность Прохора, которые у кого-то, по его мнению, могут даже вызвать “рвотный рефлекс”. Недоумение также он высказал собранности Шаляпина: тот, согласно словам Кушанашвили, всегда остается подтянутым и улыбчивым.

“Редкостный ублюдок! Мразь!”, – зафиналил с улыбкой практически перекошенный от зависти Кушанашвили.

Повода вести себя грубо Прохор Шаляпин, при этом, не давал, поэтому был весьма удивлен монологом Кушанашвили, которым тот буквально выстрелил в молодого вдовца.

“Ты такой странный…”, – протянул Прохор, сопроводив ответ неизменной вежливой улыбкой, которая до этого так раздраконила Отара.

Напомним, что Прохор Шаляпин – не первая жертва Отара Кушанашвили: однажды он замахнулся языком на саму Аллу Борисовну Пугачеву, придумав, что дал ей кулаком в подбородок.