 

Суд в Сан-Франциско заочно приговорил к 999 годам тюрьмы жителя Техаса, застрелившего грабителя в кафе

22.01.2023, 15:33, Разное
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Суд района Энгельс-Таун города Сан-Франциско (штат Калифорния) заочно вынес приговор анонимному жителю Техаса, застрелившему в кафе вооружённого грабителя.

Американец получил 999 лет лишения свободы без права переписки и обжалования.

Юрисдикция суда не распространяется на другие штаты, однако в Сан-Франциско уже несколько лет выносят приговоры по экстерриториальному принципу. Ожидается, что преступники должны в соответствии с ордером прибыть в тюрьму штата для отбытия срока, хотя желающих так поступить пока не нашлось.

Техасца, имя которого неизвестно суду, признали виновным почти в двух десятках преступлений, в том числе это преднамеренное убийство по мотивам расовой и социальной ненависти, владение оружием, угроза оружием, применение оружия, получение навыков применения оружия, вождение пикапа и неправильная парковка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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