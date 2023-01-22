Минобороны: Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет Су-25 и 2 снаряда РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО в районе населенного пункта Антоновка в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, также за сутки уничтожены девять украинских БПЛА, сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и американская противорадиолокационная ракета HARM, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, на херсонском направлении в районе населенного пункта Садовое Херсонской ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36, в районе населенного пункта Лежино Запорожской области нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах.

Он добавил, что районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее Конашенков сообщил, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР.

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