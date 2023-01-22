 

TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне

22.01.2023, 14:53, Новости дня
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США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.

The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.

Напомним, Пентагон сообщил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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