 

Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении

22.01.2023, 14:53, Новости дня
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам в ходе наступления на запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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