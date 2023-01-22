 

Стало известно о психических отклонениях связавшейся с юнцом Бабкиной: Чувствует себя

22.01.2023, 14:25, Разное
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Надежда Бабкина в последнее время, как говорится, “жжет”: то признается, что счастлива была бы интимному уединению с Ириной Аллегровой, то расскажет, что использует игрушки для взрослых.

Общественность уверена, что на такое поведение артистку сподвиг ее юный любовник Евгений Гор, который моложе Надежды Бабкиной на целых 30 лет. Хейтеры и вовсе считают, что союз связавшейся с юнцом артистки свидетельствует о возможных психических отклонениях: не может, по мнению некоторых, “бабушка полюбить мальчика”.

Однако в ситуацию решила вмешаться психоаналитик Людмила Полянова, пожелавшая поставить точку в едких высказываниях о союзе Надежды Бабкиной и Евгения Гора.

“Женщина чувствует себя моложе рядом с молодым мужчиной”, – экспертно заявила Людмила Полянова.

Таким образом, стало известно о том, что именно общество Евгения Гора и попогает Надежде Бабкиной быть такой энергичной: работать в театре, ездить по всей стране с концертами, общаться с внуками и находить время еще и на личную жизнь.


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