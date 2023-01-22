 

Петербуржцы решили обратить внимание президента РФ на предстоящую вырубку сквера на проспекте Науки

22.01.2023, 14:17, Разное
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Петербуржцы собрали 4 тыс. подписей против вырубки сквера, расположенного рядом со школой № 121 на проспекте Науки. Соответствующее обращение горожане направили президенту Владимиру Путину.

На месте сквера планируют построить новое здание Федеральной налоговой службы. По мнению горожан, объект перекроет доступ солнечного света в окна школы. Это создаст дискомфорт для учащихся и педагогов. Они просят сохранить локацию и перенести строительство нового здания.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже обратил внимание на ситуацию. Он поручил доложить о результатах проверки информации об уничтожении сквера. Ранее активисты обращались к губернатору Александру Беглову, однако результатов не последовало.

Бастрыкин уже не раз обращал внимание на происходящее в Петербурге. Так, он  помог предотвратить снос нескольких исторических зданий. Ранее СМИ сообщили, что в 2022 году город лишился около 10 ОКН.


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