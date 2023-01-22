Россия снизила ставку по “Сельской ипотеке” в приграничных регионах

По данным российского кабинета министров, правительство снизило процентную ставку по программе “Сельская ипотека” в приграничных районах с 3,1% до 0,1%.

Максимальная процентная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые могут быть использованы для приобретения или строительства жилья в сельской местности в приграничных муниципальных образованиях, снижена с 3% до 0,1%. Данное постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин”, – говорится в сообщении. В кабинете министров напомнили, что “Сельская ипотека” была запущена в 2020 году.

“С начала действия программы было выдано более 109,7 млн кредитов на 220,4 млрд рублей. Это позволило гражданам приобрести или построить более 6 000 000 квадратных метров жилья”, – говорится в пресс-релизе.

Правительство сообщило, что кредит по программе “Сельская ипотека” можно получить на покупку земельного участка, строительство жилья или готового дома. В информации говорится, что “действие программ распространяется на землю и жилье в сельской местности или городах с населением не более 30 000 человек”.