 

Абрамченко заявил, что Турция закупала российское зерно в обмен на рубли

22.01.2023, 13:41, Разное
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Как пояснила РИА Новости вице-премьер Турции Виктория Абрамченко, Турция достигла договоренности об оплате зерна в рублях.

Хотя РФ еще не перешла на расчеты в национальной валюте, она отметила, что это растущая тенденция. Российский Центральный банк ведет переговоры с другими центральными банками о возможности взаиморасчетов. Это касается всех аспектов поставок продовольствия.

“В качестве нового примера я могу предложить простую сделку с Турцией по поставкам продовольствия. Платежи осуществлялись в рублях. Первая ласточка оказалась успешной. Сейчас Египет – самый большой Египет. Мы работаем над этим переходом”, – сказала Абрамченко.

По ее словам, сейчас самыми востребованными продуктами являются зерно, жиры и масла: “Мы не продаем их за рубли, но мы работаем над этим”. Представитель агентства отметила, что в будущих сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк. Она добавила, что “даже в контексте контактов, которые осуществляются в рамках зерновой сделки ООН”, обсуждается пакет решений, который должен быть реализован в интересах Российской Федерации. Абрамченко заявила, что первое рублевое соглашение с Турцией было заключено осенью и прошло с большим успехом.

Дмитрий Патрушев, глава Министерства сельского хозяйства, в мае заявил, что со странами Северной Африки и Ближнего Востока будет обсуждаться возможность использования рублевых расчетов для обеспечения зерновых тендеров. Также будет пересмотрена система расчетов, чтобы исключить европейские банки.


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