 

РФС изучит возможность перехода в Африканскую конфедерацию

22.01.2023, 13:33, Разное
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На ближайшем заседании Российского футбольного союза (РФС) функционеры изучат возможность перехода ассоциации из юрисдикции Европейской федерации (UEFA) в Африканскую конфедерацию футбола (КАФ).

Санкции против РоссииПо словам чиновников, переговоры о возвращении российских клубов в европейские турниры, а также национальной сборной в число участников квалификации Чемпионата Европы и Лиги наций идут медленно, что вынуждает ради поддержания конкурентоспособности российского футбола искать альтернативные пути развития, в т.ч. африканский.

Среди преимуществ Чёрного континента в РФС назвали низкий уровень клубного футбола и европейские часовые пояса, что будет удобно для прямых трансляций, а также дружелюбное отношение к России в государствах Африки.

– У нас отличная коммуникация с африканскими коллегами. Много футболистов с этого континента отлично проявили себя в России. Возможно, Кокорин и Мамаев могут проявить себя в Лиге чемпионов КАФ. Я уже созванивался с коллегами из Мали, ЦАР, Нигера. Все готовы поддержать нашу инициативу, – заявил президент РФС Александр Дюков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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