«Иомиури»: Японская энергокомпания Tokyo Electric Power намерена повысить тарифы на 30%

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power, которая обслуживает жителей восточной части Японии, включая Токио, намерена повысить тарифы на свои услуги в среднем на 30%, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Иомиури», повышение связано с увеличением расходов компании на фоне резкого роста цен на энергоносители. По сообщению издания решение TEPCO должно получить одобрение от министерства экономики Японии, после чего тарифы могут быть повышены уже летом 2023 года, передает ТАСС.

В ноябре японское правительство впервые с 2015 года официально обратилось к бизнесу и домохозяйствам с просьбой об экономии электроэнергии зимой.

Напомним, за год тарифы на электроэнергию для бытового использования в Японии взлетели примерно на 20%, для промышленного – на 30%. При этом весной ожидалось новое повышение цен.

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