 

Все серьезно: сын Джуда Лоу показал, с кем встречается

22.01.2023, 13:25, Разное
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В свои 26 лет лет Рафферти Лоу, сын Джуда Лоу, успел заслужить славу настоящего сердцееда. Что, впрочем, не удивительно, ведь парень как две капли воды похож на своего отца,в прошлом тоже ловеласа. В любовной биографии младшего Лоу только за последние годы было не мало романов с известными девушками. Рафферти 3 месяца встречался с Ритой Орой, пока в итоге не предпочел ей карьеру. После у него была короткая интрижка с бывшей девушкой Бруклина Бекхэма, моделью Ханной Кросс — о тех поцелуях она до сих пор вспоминает в интервью. Сейчас сердце Раффа снова не свободно. И на этот раз, утверждают инсайдеры, все серьезно.

По словам источников из близкого окружения, на которых ссылается The Sun, вою новую девушку, начинающую актрису по имени Роза Рафф уже познакомил с мамой. А на днях впервые открыто заявил об их романе, опубликовав несколько совместных снимков с любимой, которые сопроводил в комментариях сердечками.

Рафф не любит, когда его романы разыгрываются на публике, но он встречается с Розой уже несколько месяцев и теперь более открыто говорит об этом. Роза уже познакомилась с мамой Раффа и отлично поладила с его друзьями. Кажется, он нашел в ней кого-то серьезного,  —  считают инсайдеры. 

Напомним, Рафферти — не единственный сын Джуда Лоу. Всего у актера их шестеро —Рафферти и его брат с сестрой, Руди и  Айрис, родились, когда актер был женат на дизайнере Сэди Фрост. После у Джуда появилось еще двое внебрачных детей: дочь София, которую Лоу родила модель Саманта Берк, и  малышка Ада — от отношений с Кэтрин Хардинг. А в марте 2020 года СМИ впервые сообщили о том, что Джуд Лоу вновь станет отцом: папарацци подловили актера и его новую супругу Филиппу Коэн на прогулке в Примроуз-Хилл в Лондоне, и по изменениям фигуры психолога стало все понятно без официальных подтверждений. К слову, пол, имя и дата рождения малыша остаются неизвестными до сих пор.


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