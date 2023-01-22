Шок и гротеск — безалаберность властей обостряет наркотический кризис в Сан-Франциско

В Сан-Франциско проводят неэффективную политику по борьбе с наркоманией, заявил в эфире Fox News бывший дилер Риччи Уинн. На его взгляд, либеральный курс чиновников не только не решает проблему, но и ведёт к ещё большему моральному разложению местных жителей.

С нами на связи Риччи Уинн. Раньше он торговал наркотиками. Как вы предлагает решить всё это?

РИЧЧИ УИНН, бывший торговец наркотиками: Тут сложная ситуация. Но то, что они (власти Сан-Франциско. — ИноТВ) делают, усугубляет проблему. Они создают политическую атмосферу, при которой мы всё дальше отдаляемся от моральных ориентиров.

Необходимы программы полного воздержания, а не эта модель «снижения вреда», которую они используют. По сути, они пытаются создать безопасные места потребления здесь, в Сан-Франциско, что, по моему мнению, только обострит проблему.

Эта инициатива уже вызвала такой ажиотаж, что люди валят в Сан-Франциско толпами ради того, что я называю наркотуризмом. Они приезжают сюда, потому что знают, что им грозят ничтожные последствия или вообще ничего. Они могут приехать и в открытую принимать здесь наркотики. И когда в город прибывают все эти наркоманы, то и дилеров становится больше.

Я сам вёл такой образ жизни. Когда я вернулся в город и увидел, в каком чудовищном состоянии он находится, то меня это сильно шокировало. Потому что сейчас они (наркоманы. — ИноТВ) упарываются прямо под открытым небом.

Как воспринимают происходящее маленькие дети, которые видят всех этих торчков, валяющихся вдоль тротуара, по дороге в школу?

РИЧЧИ УИНН: Остаётся только догадываться. Я вырос в семье, где часто употребляли наркотики, и это отрицательно сказывалось на моей жизни. Так что я представляю, что эти дети, которые просто ходят в школу и обратно, идут с родителями в торговый центр или за мороженым, вынуждены видеть подобное гротескное употребление наркотиков. Потому что — будем честны — именно так всё выглядит.

Я хочу сказать, что речь идёт не о заурядном курении травки или о чём-то подобном. Вы видели видеоролики, которые я выкладываю в Twitter. На них люди открыто вкалывают себе в шею фентанил, метамфетамин. Ещё мне попалась парочка наркоманов, которые полностью спустили штаны и кололи себе что-то в область паха. Как я уже сказал, это смотрится довольно гротескно. Я уже не говорю о серьёзном количестве болезней, которыми заражаются эти бездомные.

Отталкивающее зрелище, и то, что дети вынуждены это видеть, следует считать жестоким обращением с несовершеннолетними. Нам необходимо навести порядок. И мы отдаём вам должное за то, что вы завязали, взялись за ум и продолжаете работать над тем, чтобы разоблачить эту проблему ещё больше. Большое спасибо, Риччи.

РИЧЧИ УИНН: Спасибо вам.

Дата публикация 21 января 2023 года.