Закрытие Макдоналдс ждет, а виноват во всем… енот

Да-да, были там драки, насилие и непотребства всякие возле туалетов, только никак не забудут завсегдатаи этого заведения случай десятилетней давности. Именно тогда сей Макдоналдс прославился на весь мир.

Люди прекрасно помнят, что видео, снятое в этом помещении, стало вирусным еще в 2013 году. Во время одной из драк — а тут они бывали частенько — мужчина вытащил из-под своего свитера детеныша енота. Не иначе как угрожал когтями звереныша своим врагам.

И вот теперь это событие поставили первым в ряду причин, кои наконец приведут к закрытию сетевого ресторана: франшиза McDonald’s, прозванная «худшей в мире», навсегда закроет свои двери после 40 лет работы. Понятно, далеко не безупречной. Находится этот пункт быстрого питания в Канаде. Если часом попадете в Оттаве на улицу Ридо в ближайшие пару-тройку месяцев, можете туда заглянуть. Хотя, судя по информации в СМИ, явно не стоит.

Жалобы на него продолжались с завидной регулярностью все это время. Так в 2018 году местные правоохранители получили почти 900 звонков про это франчайзинговое заведение. Это побудило начальника полиции написать письмо президенту и генеральному директору McDonald’s Canada с выражением «озабоченности продолжающейся преступной деятельностью и социальными беспорядками».

Дескать, за эти годы это место стало маяком хаоса и поводом для беспокойства, а потому попадало в заголовки газет по самым разным причинам: от драк с применением енота и секса не в туалетах, а рядом с ними, до неоднократных вспышек насилия, происходящих на глазах у посетителей. В сообщении на Reddit пользователь, утверждающий, что он бывший менеджер этого филиала, поделился историями о том, как клиенты развратничали возле туалетов ресторана и даже якобы угрожали персоналу смертью.

Владелец здания на улице Ридо сообщил CTV News Ottawa, что заведение решило не продлевать договор аренды. Официально оно закроет свои двери в апреле 2023 года. Сейчас круглосуточное обслуживание отменено и еду предлагают только на вынос с 6 утра до 10 вечера.

Происходящее в ресторане побудило некоторых назвать его «худшим в мире McDonald’s», а один из клиентов на TripAdvisor описал его как «просто вызывающий рвоту и опасный» Одно непонятно, почему для закрытия этого рассадника беспорядков понадобился добрый десяток лет!

Источник информации и фото: unilad.com, dailystar.co.uk

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